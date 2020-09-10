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الخميس 10 أيلول 2020 ساعة 20:20

السلطات اللبنانية تفتح تحقيقا بشأن الحريق الجديد في مرفأ بيروت

السلطات اللبنانية تفتح تحقيقا بشأن الحريق الجديد في مرفأ بيروت
وذكر النائب العام اللبناني، في بيان له: "عطفا على اتصالنا الهاتفي الآيل إلى تكليف الشرطة العسكرية ومخابرات الجيش إجراء التحقيقات الفورية فيما خص الحريق الحاصل في مرفأ بيروت بتاريخ اليوم 10/9/2020، نقرر تسطير استنابات إلى كافة الأجهزة الأمنية من مخابرات الجيش والأمن العام وأمن الدولة وشعبة المعلومات والجمارك والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت لإجراء التحقيقات اللازمة والاستقصاءات والتحريات لمعرفة أسباب الحريق المفاجئ الحاصل في مرفأ بيروت بتاريخ اليوم وإبلاغنا شخصيا بالسرعة القصوى عن النتائج".

وأرجع النائب العام ذلك: "لخطورة الوضع على أمن المواطن والسلامة العامة، وكشفا لجميع الملابسات وكل ما يتعلق بالأضرار أو عدمه بمسرح الجريمة وبيان كل ما من شأنه إنارة التحقيق".

واندلع حريق جديد في مرفأ بيروت، في وقت سابق اليوم، ليطلق عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية بعد أكثر من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.

وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "حريقا اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن"، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق المجاورة له نظرا لاشتداد الحريق.

وكان انفجار وقع في الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل نحو 180 شخصا وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين. وقالت السلطات إن الانفجار ناتج عن تخزين مادة نيترات الأمونيوم في المرفأ بظروف سيئة.
رقم : 885493
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