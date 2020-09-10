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الخميس 10 أيلول 2020 ساعة 20:21

مسؤول لبناني: حريق مرفأ بيروت كان نتيجة خطأ انساني

مسؤول لبناني: حريق مرفأ بيروت كان نتيجة خطأ انساني
وأضاف: "الحادث دليل على الجهل، ولا أعلم إذا كان مفتعلاً، أنا أشك بأنه مفتعل، وعلى الأرجح بحسب التقارير التي وصلتنا من غرفة الطوارئ يعود سبب الحريق إلى قيام أحد العمال بالتلحيم والقص على آلة التلحيم الأمر الذي أدى إلى إطلاق شرارة واندلاع الحريق".

وبحسب وكالة سبوتنيك فقد أشار نجم إلى أن المسؤولية تقع على المفتعل وعلى الذي أعطى أمر التلحيم دون أي انتباه إلى شروط السلامة العامة.

ولفت إلى أن "الحريق اندلع في مستودع للدواليب والزيوت بالإضافة إلى المستحضرات التجميلية، وكل ذلك مواد حارقة".

واندلع حريق كبير في منطقة السوق الحرة في مرفأ بيروت حيث تصاعدت أعمدة الدخان السوداء الكثيفة التي غطت أنجاء العاصمة اللبنانية بيروت، فيما عمل الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت بالإضافة إلى طوافات الجيش اللبناني على إخماد الحريق الضخم.
رقم : 885494
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