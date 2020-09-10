وزارة الصحة اللبنانية: 7 وفيات و560 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، إلى ارتفاع العدد التراكمي لل​حالات​ المحلية المثبتة إلى 20989 إصابة، في حين أن عدد الحالات الإجمالية الوافدة منذ 21 شباط 2020، إلى 1448 حالة، منوهةً بأن عدد حالات الوفاة الإجمالية في عموم البلاد بلغ 219 حالة.



كما أفادت عدد حالات الشفاء وصل إلى 7312 شخصاً، في حين أن 393 شخصاً يتلقون العلاج في ​المستشفيات​، 118 منهم يقبعون في العناية المركزة. وأوضحت ان عدد الفحوصات التي تم اجراؤها خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 9154 فحصاً، 7513 منهم تم اجراؤها في المختبرات، و1641 تم اجراؤها في ​المطار​".