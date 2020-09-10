الصفحة الرئيسية
0
الخميس 10 أيلول 2020 ساعة 20:40

مسح: الألمان يعتبرون ترامب أخطر من كورونا

مسح: الألمان يعتبرون ترامب أخطر من كورونا
وبحسب المسح الذي أجرته مجموعة “أر+في” للتأمين في يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين، طغت على المخاوف الاقتصادية مخاوف من أن سياسات ترامب قد تجعل من العالم مكانًا أكثر خطرًا، حيث وضعه نحو 53% ممن شملهم المسح على رأس قائمة مخاوفهم.

في حين جاء في المرتبة الثانية ارتفاع تكاليف المعيشة ليلي ذلك الوضع الاقتصادي في المرتبة الثالثة، ثم التكلفة التي يتحملها دافعو الضرائب في الاتحاد الأوروبي.

أما فيروس كورونا فجاء في المرتبة السابعة عشرة، وقال نحو ثلث من شملهم المسح إنهم كانوا قلقين من أن يصيبهم مرض كوفيد-19 أو يصيب أحدًا ممن يعرفونهم.

ونجحت ألمانيا في الإبقاء على أعداد إصابات كوفيد-19 والوفيات الناجمة عنه منخفضة نسبيًا بالمقارنة ببعض الدول الأوروبية، إلا أنها تشهد ارتفاعًا جديدًا في أعداد الإصابات.

ولم يقدّم المسح تفاصيل حول الجوانب التي تقلق الألمان في سياسات ترامب، إلا أن مجموعة “أر+في” نقلت عن “مانفريد شميت” أستاذ العلوم السياسية بجامعة روبريخت-كارلز في هايدلبرج قوله اليوم الخميس إن اللوم يقع على سياسته الخارجية.

وقال شميت الذي يقدّم المشورة للمجموعة حول مسحها الاستقصائي السنوي إن المخاوف تتعلق بشكل خاص بالنزاعات التي تشبه الحرب التجارية مع الصين والهجوم على السياسات التجارية والأمنية للحلفاء، بما في ذلك ألمانيا. وكذلك انسحاب الولايات المتحدة من التعاون الدولي والمواجهة مع إيران.
رقم : 885498
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التطبيع خيانة.. الحركات المعارضة للتطبيع تصدح باسم فلسطين
التطبيع خيانة.. الحركات المعارضة للتطبيع تصدح باسم فلسطين
محمد بن سلمان يحاول تبرئة نفسه من دم خاشقجي
محمد بن سلمان يحاول تبرئة نفسه من دم خاشقجي
10 أيلول 2020
تقدم محور المقاومة وتراجع ترامب في العراق
تقدم محور المقاومة وتراجع ترامب في العراق
10 أيلول 2020
مسلسل الخذلان العربي يتواصل بحق فلسطين ومقدساتها
مسلسل الخذلان العربي يتواصل بحق فلسطين ومقدساتها
10 أيلول 2020
الحرس الثوري مستعد لاي شكل من التعاون لمكافحة فيروس كورونا
الحرس الثوري مستعد لاي شكل من التعاون لمكافحة فيروس كورونا
10 أيلول 2020
لن يرفع اليمن مطرقته عن مطارات السعودية
لن يرفع اليمن مطرقته عن مطارات السعودية
9 أيلول 2020
نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق
نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق
9 أيلول 2020
صراع شرق المتوسط... تركيا ومواجهة الدول الأوروبية
صراع شرق المتوسط... تركيا ومواجهة الدول الأوروبية
9 أيلول 2020
مالم يقله الاعلام.. الشق العسكري من زيارة الروس لدمشق
مالم يقله الاعلام.. الشق العسكري من زيارة الروس لدمشق
9 أيلول 2020
الجيش الايراني يبدأ غدا مناورات كبرى في المياه الجنوبية
الجيش الايراني يبدأ غدا مناورات كبرى في المياه الجنوبية
9 أيلول 2020
لليوم الثالث على التوالي.. القوات اليمنية تعاود استهداف مطار أبها الدولي
لليوم الثالث على التوالي.. القوات اليمنية تعاود استهداف مطار أبها الدولي
9 أيلول 2020
كمال بن يونس رئيس مؤسسة ابن رشد للدراسات الدولية
التحركات الفرنسية تندرج في سياق معارك النفوذ و التنافس الأوربي الأمريكي
8 أيلول 2020
الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين
الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين
8 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس