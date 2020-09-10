كوشنر: السعودية ستسمح لأي طائرة إسرائيلية بعبور أجوائها

وكشف كوشنر عن سماح كل من السعودية والبحرين لشركات طيران كيان العدو الإسرائيلي باستخدام مجالهما الجوي، في رحلاتها المتوجهة شرقا.



وأضاف أن أي رحلة جوية للكيان الصهيوني المحتل تطلب رخصة لاستخدام ما أسماه المجال الجوي السعودي ستحصل عليها، معربا عن شكره للملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، محمد بن سلمان، إزاء ذلك وكانت الرياض قد سمحت لطيران العدو الإسرائيلي بالتوجه إلى الإمارات، إثر اتفاق التطبيع بين الجانبين، عبر أجواء المملكة.



واعتبر كوشنر، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن "عدم إدانة الجامعة العربية اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل دليل على تحول مهم في الشرق الأوسط".



وتابع بأن العديد من الدول العربية ترغب بالتطبيع، وأن "صبرها على الفلسطينيين قد نفد" حسب تعبيره.



وكانت ما يسمى الجامعة العربية المسيطر عليها من قبل الأنظمة المهرولة نحو التطبيع مع العدو الصهيوني أسقطت أمس الأربعاء مشروع قرار قدمته فلسطين، في اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل".