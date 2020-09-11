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الجمعة 11 أيلول 2020 ساعة 09:00

الأردن.. القوات المسلحة تعلق على انفجار مستودع الذخائر بالزرقاء

الأردن.. القوات المسلحة تعلق على انفجار مستودع الذخائر بالزرقاء
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية، قوله إنه لم تقع أي إصابات في حادث الانفجار الذي وقع فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد عودة العضايلة إن انفجارا وقع في الساعات الاولى من فجر اليوم الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة - الجيش العربي يقع شرق مدينة الزرقاء

وأضاف العضايلة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات.

وحذرت مديرية الأمن العام من تداول بيانات قديمة واشاعات حول انفجار الزرقاء الليلة تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدة تداول بيان قديم يعود لحادثة وقعت قبل نحو عام، وذلك بعد أنباء عن سقوط قتيلين وإصابات ثلاثة أشخاص آخرين.
رقم : 885533
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