طهران تندد ببيان لجنة الجامعة العربية الأخير

واكدَ خطيب زاده أنّ بيانَ وزراء الخارجية العرب تمثل حلْقة مفرغة لنشر "ايران فوبيا" وإضفاء الشرعية على الكيان الصهيوني غيرِ الشرعي، داعياً الى مواجهةِ المصدرِ الرئيسي للتهديد بدلًا من إطلاق تصريحات خدمةً لمصالحِ اميركا وكيانِ الاحتلال.



واعتبرَ المتحدث أنّ الإتهاماتِ لإيران تأتي من دولٍ ارتكبتْ خطأً استراتيجيًا في إقامةِ علاقات مع الكيان الصهيوني وهي تريد تحويل الانظار عن مصدرِ التهديد الحقيقي لإبعادِ الاحراجِ الذي وقعت فيه.



كما رفض المتحدث تدخُلَ هذه البلدان في السيادةِ الايرانية على جُزرها في الخليجِ الفارسي.