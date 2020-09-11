ايران..إنطلاق التصويت على الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية

وقالت وزارة الداخلية الايرانية في بيان لها ان التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في دورتها الحادية عشر ستجري في المناطق التالية «لنجان»، «سمیرم»، «کرج، اشتهارد و فردیس»، «دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره»، «اهواز، باوی، حمیدیه و کارون»، «زنجان و طارم»، «بیجار»، «کرمانشاه»، «اسلام آباد غرب و دالاهو» و «کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان» من الساعة الثامنة صباحا.



وستجري الانتخابات في 3100 مركز و 10 دوائر انتخابية، وسيتعاون حوالي 100000 شخص مع المقر الانتخابي.



ومن بين 290 مقعدا في البرلمان ، تم تقرير مصير 179 مقعدا منها في انتخابات مارس العام الماضي بالاقتراع الشعبي، وتم اختيار 11 دائرة انتخابية للجولة الثانية، غير ان الدائرة الحادية عشرة سيجري تأجيل الانتخابات فيها خلال الانتخابات التكميلية التي ستجري العام الايراني القادم .



واوصت الوزارة في بيانها بضرورة التزام المقترع بالتعاليم الصحية بما في ذلك ارتدائه للكمامة وان يجلب معه الى مراكز التصويت الجنسية والهوية الوطنية اضافة الى قلم للكتابة.