الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 11 أيلول 2020 ساعة 09:23

ترامب: واشنطن ستخفض قواتها في العراق الى الفي جندي قريبا

ترامب: واشنطن ستخفض قواتها في العراق الى الفي جندي قريبا
وادعى ترامب ان واشنطن ستخفض قواتها إلى 4000 جندي في أفغانستان خلال فترة قصيرة.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي نشره البيت الأبيض عبر حسابه على موقع "تويتر" وتناقلتها وسائل الاعلام.

في حين كان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد وعد بانه سيخفض عديد القوات الامريكية في العراق ، اعلن قائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال كينيث ماكينزي ان هذا العدد سينخفض من 5200 إلى 3 الاف .

وأعلن الجيش الأمريكي يوم أمس الأربعاء أنه سيخفض عدد أفراده في العراق من 5200 إلى ثلاثة آلاف، معطياً صفة رسمية لخطوة كانت متوقعة منذ فترة طويلة.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن من المتوقع أن تخفض الولايات المتحدة نحو ثلث قواتها في العراق.

هذا واعتبر كثير من المحللين ان الموقف الامريكي هو مجرد عرض اعلاني للاستهلاك الداخلي خدمة لترامب ولا علاقة له باحترام تطلعات الشعب العراقي ، ومن المقرر استغلاله في الانتخابات المقبلة.

بناء على القرار الصادر عن البرلمان العراقي من جهة والادارة الناجحة للحرب ضد "داعش" من قبل الحشد الشعبي من جهة اخرى ، لم يعد لدى امريكا اي ذريعة لاستمرار تواجدها في العراق والشعب العراقي اثبت عمليا لاسيما خلال الاشهر الاخيرة بانه ليس بحاجة الى القوات الامريكية او الائتلاف من اجل ضمان امنه .
رقم : 885546
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
النابلسي : أمريكا تملك زر تفجير المبادرة الفرنسية
النابلسي : أمريكا تملك زر تفجير المبادرة الفرنسية
التطبيع ومقامرة العرش السعودي.. حرب الأب والابن
التطبيع ومقامرة العرش السعودي.. حرب الأب والابن
11 أيلول 2020
ايران..إنطلاق التصويت على الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية
ايران..إنطلاق التصويت على الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية
11 أيلول 2020
العلماء المسلمون يرفعون الصوت مع قائد الثورة بإدانة المجلة الفرنسية
العلماء المسلمون يرفعون الصوت مع قائد الثورة بإدانة المجلة الفرنسية
11 أيلول 2020
عمان بين فكيّ كماشة أمريكا والإمارات
عمان بين فكيّ كماشة أمريكا والإمارات
11 أيلول 2020
التطبيع خيانة.. الحركات المعارضة للتطبيع تصدح باسم فلسطين
التطبيع خيانة.. الحركات المعارضة للتطبيع تصدح باسم فلسطين
10 أيلول 2020
محمد بن سلمان يحاول تبرئة نفسه من دم خاشقجي
محمد بن سلمان يحاول تبرئة نفسه من دم خاشقجي
10 أيلول 2020
تقدم محور المقاومة وتراجع ترامب في العراق
تقدم محور المقاومة وتراجع ترامب في العراق
10 أيلول 2020
مسلسل الخذلان العربي يتواصل بحق فلسطين ومقدساتها
مسلسل الخذلان العربي يتواصل بحق فلسطين ومقدساتها
10 أيلول 2020
الحرس الثوري مستعد لاي شكل من التعاون لمكافحة فيروس كورونا
الحرس الثوري مستعد لاي شكل من التعاون لمكافحة فيروس كورونا
10 أيلول 2020
لن يرفع اليمن مطرقته عن مطارات السعودية
لن يرفع اليمن مطرقته عن مطارات السعودية
9 أيلول 2020
نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق
نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق
9 أيلول 2020
صراع شرق المتوسط... تركيا ومواجهة الدول الأوروبية
صراع شرق المتوسط... تركيا ومواجهة الدول الأوروبية
9 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس