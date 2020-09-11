الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ في سماء حلب

واعلنت مصادر سورية أن "الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل وصولها لأهدافها".



وأضافت المصادر أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ معادية فوق منطقة السفيرة شرقي حلب‎



وفی السیاق« قال مصدر أمني ان "الطائرات التي يرجح أنها إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق منطقة "التنف" التي يحتلها الجيش الأمريكي عند المثلث السوري العراقي الأردني".



وأفاد مصدر عسكري سوري أنه “في الساعة 1:30 من صباح اليوم الجمعة قام العدو الصهيوني بعدوان جوي مستهدفاً محيط مدينة حلب برشقات من الصواريخ، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي له وأسقطت معظمها”.