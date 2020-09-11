توصل الاطراف الليبية لاتفاق شامل لتولي المناصب السيادية

وقال البيان الختامي للاجتماع بين الوفدين الليبيين في بوزنيقة، يوم الخميس "المحادثات بين الوفدين الليبيين في المغرب أسفرت عن اتفاق شامل لتولي المناصب السيادية"​​​.



وأضاف أن "الوفدين اتفقا على مواصلة اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري".



من جهته، هنأ وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، "الليبيين بعد التوصل لتوافقات خلال مشاورات الوفود الليبية في المغرب".



فيما أكد وفد مجلس النواب الليبي المشارك أن "محادثات المغرب أكدت وجود انسجام كبير في المشاورات بين الوفدين".



بينما أثنى وفد المجلس الأعلى للدولة الليبية على "موقف المغرب النزيه والمحايد والذي وفر الظروف المناسبة لإيجاد حل للأمة الليبية".