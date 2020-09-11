الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 11 أيلول 2020 ساعة 09:39

الخارجية اليمنية تستنكر فشل الجامعة العربية في دعم القضية الفلسطينية

الخارجية اليمنية تستنكر فشل الجامعة العربية في دعم القضية الفلسطينية
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن جامعة الدول العربية عجزت خلال العقود الماضية عن تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها، ولم تتمكن من تقديم أي دعم حقيقي أو مواقف مشرفة إزاء القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية.

وأشار البيان إلى أن مواقف الجامعة العربية اقتصرت طوال الفترات الماضية على بيانات الإدانة والاستنكار، ومما يبعث على الاستياء أنه حتى هذه المواقف الشكلية لم يعد في مقدور الجامعة أن تبديها في دلالة واضحة على مستوى الانحسار القيمي المتردي والمخيف والهوة السحيقة التي باتت تفصل بين هذه الجامعة وثوابت الأمة وشعوبها.

واعتبر ذلك يثبت وبما لا يدع مجالا للشك عبثية وجود مثل هذا الكيان العدمي الذي لم يعد أكثر من مصدر إعاقة وإحباط لشعوب الأمة وبؤرة تثبيط وتشويش لكل ما تبقى من مواقف وتوجهات مضيئة في أوساطها المنكوبة بحكومات بعيدة كل البعد عن كل ما يجسد آمالها.

وأكدت وزارة الخارجية ضرورة أن يكون للشعوب العربية صوتاً مرفوعاً وكلمة مسموعة تضع حداً لكل هذه الانحرافات الخطيرة عن الثوابت، خاصة في ظل التوجهات والمشاريع الرامية إلى تصفية قضية المسلمين الأولى.

ولفت البيان إلى أن هذا الموقف السلبي للجامعة العربية جاء في سياق تماهي الكثير من مكونات الموقف العربي مع هذه المشاريع العدائية التي بات العدو الصهيوني يطرحها بكل جرأة ومن دون أي خوف أو قلق ويعمل على تسويقها بأساليب مستفزة لمشاعر الأمة وبشكل ينطوي على الكثير من الاحتقار والاهانة حتى لتلك الحكومات التي قررت أن تسلك مسالك التطبيع والخضوع والانبطاح.

ودعت وزارة الخارجية إلى العمل والضغط باتجاه إصلاحات حقيقية في سياسات ومواقف الجامعة العربية بما يكفل إعادة ضبط البوصلة باتجاه الأهداف التي أنشأت من أجلها وبما يصون ثوابت الأمة وقضاياها الكبرى، ويجعلها تعبر عن آمال وأخلاق الشعوب العربية ومصالحها الحقيقية.

وأكد البيان استعداد الجمهورية اليمنية الإسهام في كل الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ سمعة ومكانة الجامعة العربية، ودعم كل الجهود الرامية إلى رأب الصدع العربي.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والمبدئي من مظلومية فلسطين الشقيقة بكل ما يقتضيه هذا الموقف من الرفض المطلق لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والوقوف التام لليمن حكومة وشعباً إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في جميع نضالاته المحقة والمشروعة حتى تحرير فلسطين وانهاء الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
رقم : 885552
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
النابلسي : أمريكا تملك زر تفجير المبادرة الفرنسية
النابلسي : أمريكا تملك زر تفجير المبادرة الفرنسية
التطبيع ومقامرة العرش السعودي.. حرب الأب والابن
التطبيع ومقامرة العرش السعودي.. حرب الأب والابن
11 أيلول 2020
ايران..إنطلاق التصويت على الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية
ايران..إنطلاق التصويت على الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية
11 أيلول 2020
العلماء المسلمون يرفعون الصوت مع قائد الثورة بإدانة المجلة الفرنسية
العلماء المسلمون يرفعون الصوت مع قائد الثورة بإدانة المجلة الفرنسية
11 أيلول 2020
عمان بين فكيّ كماشة أمريكا والإمارات
عمان بين فكيّ كماشة أمريكا والإمارات
11 أيلول 2020
التطبيع خيانة.. الحركات المعارضة للتطبيع تصدح باسم فلسطين
التطبيع خيانة.. الحركات المعارضة للتطبيع تصدح باسم فلسطين
10 أيلول 2020
محمد بن سلمان يحاول تبرئة نفسه من دم خاشقجي
محمد بن سلمان يحاول تبرئة نفسه من دم خاشقجي
10 أيلول 2020
تقدم محور المقاومة وتراجع ترامب في العراق
تقدم محور المقاومة وتراجع ترامب في العراق
10 أيلول 2020
مسلسل الخذلان العربي يتواصل بحق فلسطين ومقدساتها
مسلسل الخذلان العربي يتواصل بحق فلسطين ومقدساتها
10 أيلول 2020
الحرس الثوري مستعد لاي شكل من التعاون لمكافحة فيروس كورونا
الحرس الثوري مستعد لاي شكل من التعاون لمكافحة فيروس كورونا
10 أيلول 2020
لن يرفع اليمن مطرقته عن مطارات السعودية
لن يرفع اليمن مطرقته عن مطارات السعودية
9 أيلول 2020
نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق
نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق
9 أيلول 2020
صراع شرق المتوسط... تركيا ومواجهة الدول الأوروبية
صراع شرق المتوسط... تركيا ومواجهة الدول الأوروبية
9 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس