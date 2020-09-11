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الجمعة 11 أيلول 2020 ساعة 10:56

لماذا قال بشار الجعفري: يجب إغلاق هذا الملف نهائيا!

لماذا قال بشار الجعفري: يجب إغلاق هذا الملف نهائيا!
وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو حول الحالة في الشرق الأوسط، إن هذا الأمر أكدته أيضا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه تم تدمير جميع مرافق الإنتاج الـ 27 وبالتالي فإن سوريا التزمت بتعهداتها نصا وروحا ولم تعد تملك أي برنامج أو أسلحة كيميائية منذ العام 2014 وهذا هو الكلام اليقيني الوحيد الذي يجب الاعتداد به.

وأضاف الجعفري أنه "منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2118 في أيلول 2013 يواصل بعض أعضاء المجلس الدفع باتجاه عقد جلسات شهرية بلغ عددها حتى الآن 84 جلسة رسمية من دون غاية ولا نتيجة سوى السعي لابتزاز سورية وحلفائها على خلفية الملف الكيميائي".

كما أبدى الجعفري اعتراضه على مشاركة ممثل تركيا في الجلسة، قائلا:"سجل وفد بلادي اعتراضه الشديد على مشاركة ممثل النظام التركي الراعي للإرهاب في هذه الجلسة ويذكر أعضاء المجلس بأنه ما كان للتنظيمات الإرهابية أن تتمكن من تنفيذ الكثير من جرائمها بما فيها تلك التي تمت باستخدام أسلحة كيميائية لولا دعم نظام أردوغان لتلك التنظيمات الإرهابية".

وأشار الجعفري إلى أن مجلس الأمن كان قد أغلق ملف ما يسمى "آلية التحقيق المشتركة جي آي إم" في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2017 بسبب الممارسات الباطلة وغير المهنية التي شابت عمل تلك الآلية نتيجة ضغوط تعرض لها فريقها من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا".

ولفت إلى أن أحد تقارير "جي آي إم" وجه اتهاما لسوريا في واحدة من حوادث استخدام مواد كيميائية سامة وهي حادثة "خان شيخون" وذلك بناء على سرديات وتقييمات استخدم فيها فنيو وخبراء تلك الآلية مصطلحات ظنية وغير يقينية".
رقم : 885559
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