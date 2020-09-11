واعلن ذلك المتحدث باسم المناورات الادميرال شهرام ايراني وقال: انه استمرارا للمرحلة الرئيسية لمناورات "ذوالفقار 99" المشتركة للجيش والحرس قامت وحدات السفن الحربية للقوة البحرية للجيش باطلاق نيرانها الصاروخية لتدمير اهداف سطحية في البحر.



واضاف، انه في هذه المرحلة من المناورات قامت البارجة "نجم" باطلاق صاروخ كروز "نصر" دمرت من خلاله بنجاح هدفا سطحيا في البحر.



واوضح بانه تم اتخاذ سيناريوهات مختلفة ومعقدة في هذه المناورات لجعلها مطابقة لساحة المواجهة الحقيقية وقال، لقد قمنا بتنفيذ خطط متعددة في هذه المناورات لن نعلن للاعلام عن الكثير منها.



وتبلغ مساحة مناورة ذو الفقار 99 المشتركة للجيش الايراني 2 مليون كيلومتر مربع شرق مضيق هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي إلى مدار 10 درجات شمالاً.



وتم التمرين في هذه المناورة على خطط تكتيكية هجومية ودفاعية لحماية المياه الإقليمية لايران والحفاظ على خطوط النقل، وبعض أهم أنظمة القتال مثل صواريخ كروز أرض - أرض وصواريخ كروز من الساحل إلى البحر ، والطوربيدات ، وصواريخ أرض - جو وسطح - جو وقاذفات الصواريخ، تم اختبارها على السفن السطحية والغواصات والوحدات الطائرة والطائرات بدون طيار.