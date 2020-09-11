هنية: إسقاط مشروع القرار الفلسطيني يصب في مصلحة الاحتلال الصهيوني

وحسب مرکز الفلسطيني للإعلام شدد هنية، خلال لقاء جمعه بوفد "تجمع العلماء المسلمين" وآخر بوفد من "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" برئاسة الشيخ ماهر حمود، في العاصمة اللبنانية بيروت، على أن إسقاط الجامعة العربية لمشروع القرار الفلسطيني يصب في مصلحة العدو الصهيوني.



وأسقطت جامعة الدول العربية عبر وزراء خارجيتها، الأربعاء مشروعَ قرار فلسطينيًّا ضدّ التطبيع والتحالف الإماراتي – الإسرائيلي.



وأكد هنية أن التطبيع اعتداء صارخ على الأمة وحقوقها، محذراً من مخاطره بالقول إنه "يهدف لتركيع الأمة".



ولفت النظر إلى أن فلسطين قضية أمة، والقدس قضية مُوحِدة، وجامعة للأمة العربية والإسلامية، مذكراً بدور العلماء الفعّال في نصرة القضية الفلسطينية، وبإعادة الاعتبار للعمل المقاوم.



وقال: "المعركة ليست محصورة في الميدان العسكري، بل تتخطاه إلى معركة الوعي، فللعلماء دور مهم لكي يحدثوا التوازن في معركة الوعي لمواجهة المشروع الصهيوني".