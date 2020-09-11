الخارجية ترد على التدخل الايراني في الانتخابات الاميركية

جاءت التوضيحات الايرانية على لسان متحدث الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده لقناة سي ان ان الاميركية وقال : ان الولايات المتحدة ولعشرات المرات تدخلت في انتخابات البلدان الاخرى ومن بينها ايران.



وتمكنت الولايات المتحدة بالاطاحة من خلال الانقلاب العسكري بحكومة الدكتور مصدق المنتخبة في ايران، واتخدت من البلد منطلقا للتجسس ضد بقية البلدان فهي ليست بالمكانة التي تؤهلها للادلاء بمثل هذه المزاعم المضحكة.



ومثلما قلنا مرات عدة بان طهران لاتولي اهمية لمن سيراس البيت الابيض، فالشيئ المهم هو التزام واشنطن بالحقوق وقواعد واصول العلاقات الدولية والكف عن التدخلات في شؤون البلدان الاخرى والوفاء بالتزاماتها.



وكانت شركة مايكروسوفت قد زعمت إنّ قراصنة تربطهم علاقات مع روسيا والصين وإيران يحاولون التجسس على أشخاص وجماعات مشاركة في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في وقت لاحق من العام.