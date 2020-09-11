ترامب : سنخفض قواتنا إلى نحو ألفي جندي في العراق

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، ذهب ترامب أبعد مما قاله مسؤول أمريكي الشهر الماضي عندما أفاد بأن الولايات المتحدة ستخفض قواتها إلى نحو 3500 في العراق خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.



وقال: "سينخفض عدد الجنود في العراق إلى 2000 في فترة قصيرة جدا".



وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت أواخر أغسطس الماضي، نقلا عن مصادر حكومية، بأن الولايات المتحدة تخطط لخفض عدد القوات في العراق إلى 3.5 ألف جندي في الأشهر المقبلة، فيما يتمركز نحو 5.2 ألف جندي أمريكي في العراق.



ويأتي قرار سحب القوات الاميركية، تحت تاثير الضربات التي تتلقاها بشكل متواصل، في ظل الرفض الشعبي الواسع لوجودها على الاراضي العراقية.



فكان الانسحاب من عدة قواعد ومعسكرات تحت تاثير الضربات التي تلقتها، من قاعدة بلد الجوية الى معسكر القائم، الذي سلمته واشنطن للقوات العراقية في اذار مارس الماضي، اضافة لقاعدة الحبانية الجوية التي سلمت في نيسان ابريل، وذلك قبل الانسحاب من قاعدة بسماية ومعسكر التاجي الذي سحبت واشنطن قواتها منه الشهر الماضي.





الانسحاب الاميركي، يبقى خطوة ناقصة لدى الشارع العراقي، الذي يطالب بخروج كل القوات، خاصة بعد الموقف غير الواضح لترامب اثناء لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في واشنطن، واعلانه سحب قواته دون تحديد حجم الانسحاب هذا او توقيته، ما يبقي الخيارات كافة مطروحة بالنسبة للعراقيين، وذلك حتى توضيب اخر حقيبة لاخر جندي اجنبي وغروب شمس القوات الاميركية في بلادهم.