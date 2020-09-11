نائب ايراني: ينبغي للعالم الاسلامي ادانة إساءة ‘‘شارلي ابدو‘‘ لمقدساتنا

واشار مولوي، في تصريح صحفي، الى اساءة المجلة الفرنسية ودفاع الرئيس الفرنسي امانوئيل ماكرون عنها، موضحا ان الغربيين يشعرون بالهلع جراء انتشار الاسلام في بلدانهم.



واوضح: إن الاسلام يقف في وجه السياسات الشيطانية والاستعباد والتمييز العنصري السائد في الغرب لذلك يقوم الغربيون بمثل هذه الممارسات المدانة.



ولفت الى تصريح ماكرون وتبريره لهذه الخطوة العدائية بشعار حرية التعبير عن الرأي، موضحاً: ان الغربيين يمارسون سياسات انتقائية بهذا الموضوع ويستغلون هذه الحرية للاستهزاء بالمقدسات والتدخل في شؤون البلدان الاخرى.



ووصف تصريح ماكرون بهذا الشأن بأنه كشف الوجه الحقيقي للغرب وينبغي للمسلمين ابداء ادانتهم لهذه الخطوة بهدف الحد من تكررها.