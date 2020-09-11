اصابة هدف بحري بصاروخ كروز ‘‘قادر‘‘ بمناورات الجيش الايراني

وقد تم صباح اليوم الجمعة وهو اليوم الثاني من مناورات "ذوالفقار 99" المشتركة للجيش الايراني اطلاق صاروخ كروز ساحل –بحر على اهداف سطحية بحرية على بعد اكثر من 200 كم وتم تدميرها بنجاح.



وقال المتحدث باسم المناورات الادميرال شهرام ايراني: ان القوة البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بامتلاكها اعدادا متنوعة من صواريخ كروز البحرية وبمختلف المديات، تمتلك قدرات اطلاق نيران صاروخية مؤثرة من منصات صاروخية ساحل –بحر وكذلك وحدات سطحية وتحت سطحية.



واضاف: ان صواريخ كروز البحرية لدى الجيش تحظى بامكانيات خاصة من ضمنها رؤوس حربية مؤثرة بقدرة تفجير عالية وتنفيذ عليات في اجواء الحرب الالكترونية.



واشار الادميرال ايراني الى ان المنظومات الصاروخية ساحل –بحر للقوة البحرية للجيش منتشرة في كل انحاء سواحل البلاد الجنوبية وقال، انه ومع ازاحة الستار عن صاروخ كروز بحري بعيد المدى سيتم اتخاذ خطوة لافتة بخصوص تطوير القدرات الصاروخية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.