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الجمعة 11 أيلول 2020 ساعة 12:43

لليوم الثالث.. تسجيل أكبر حصيلة إصابات بكورونا منذ شهر في روسيا

لليوم الثالث.. تسجيل أكبر حصيلة إصابات بكورونا منذ شهر في روسيا
وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي عن رصد 5504 إصابات جديدة بالعدوى التي تسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 5363 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ الثالث من أغسطس عندما تم تسجيل 6001 إصابة.

ولفت التقرير إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم البلاد الـ85، مشيرا إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 22.5% من المرضى الجدد.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 102 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، مقابل 128 وفاة أمس.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بـ0.5% خلال آخر 24 ساعة وأصبح 1051874 إصابة مؤكدة منها 18365 حالة وفاة و165402 حالة نشطة (ما يمثل انخفاضا بـ332 حالة نشطة منذ أمس).

وتماثل 5734 مريضا للشفاء من كورونا منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 868107 أشخاص.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 39.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 337 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية، ولا يزال أكثر من 209 آلاف شخص تحت الرقابة الطبية.
رقم : 885593
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