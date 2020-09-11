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الجمعة 11 أيلول 2020 ساعة 12:47

كيان الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا بدءا من الأسبوع المقبل

كيان الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا بدءا من الأسبوع المقبل
وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن الحكومة الإسرائيلية المصغرة لمتابعة فيروس كورونا، والمعروفة باسم "كابينيت كورونا"، وافقت على الإغلاق التام لمدة أسبوعين، بداية من الجمعة المقبلة، ليلة رأس السنة العبرية، وحتى الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وذكرت الصحيفة العبرية أن القرار النهائي يتوقف على موافقة الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية، الأحد المقبل، لاعتماده بشكل نهائي.

ومن المقرر إغلاق النظام التعليمي، باستثناء التعليم الخاص والتعلم عن بعد لطلاب الصف الخامس وما فوق، مع إغلاق الأماكن غير الأساسية، واقتصار حركة المرور على 500 متر من المنزل. مع الإشارة إلى انتقال الكيان الصهيوني إلى خطة أخرى على مراحل أكثر تشددا سيكون فيها الانتقال بين المدن محدودا وستكون التجمعات محدودة في المناطق الحمراء، وهي المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بنسبة كبيرة.

وكان كيان الاحتلال قد سجلت أرقاما قياسية في ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تزداد الأعداد بمرور الوقت.

فقد أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، تسجيل 4013 إصابة جديدة، وارتفاع حصيلة الإصابات النشطة إلى 33681، من بينهم 488 حالة حرجة، و143 حالة تحت أجهزة التنفس.

ومنذ تفشي الوباء توفي 1075 مريضا بفيروس كورونا في الاراضي المحتلة، فيما تعافى 109915 مريضا.
رقم : 885598
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