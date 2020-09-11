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الجمعة 11 أيلول 2020 ساعة 15:17

الشيخ ياسن: الولايات المتحدة هي الشيطان الاكبر

الشيخ ياسن: الولايات المتحدة هي الشيطان الاكبر
واستنكر رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي، في تصريح له، "القرارات العدوانية الاميركية في لبنان والمنطقة، والتي كان اخرها وضع وزيرين سابقين على لائحة ما تسميه الادارة الاميركية بلائحة العقوبات"، مؤكدا ان "الولايات المتحدة هي الشيطان الاكبر، والشيطان يكافئ اولياءه ويعاقب اعداءه، وعقابه وسام شرف لكل من يناله".

وقال : "نحن ننظر الى القرارات الصهيو-امريكية في هذه المرحلة بأنها ضغوطات على لبنان لدفعه للتنازل عن حقوقه في سيادته وثرواته، لمصلحة المشروع الصهيوامريكي"، مناشدا الاحرار في لبنان والعالم "التمسك بعدالة القضية الفلسطينية اولا، وبسيادة الشعوب في اوطانها ثانيا".

وتساءل "ما الذي ينتظره المسؤولون ليبادروا الى تشكيل حكومة قادرة، تسارع الى حل الازمات الاقتصادية والمالية وضبط الفلتان الامني والاداري، الذي ينتج عنه حوادث وحرائق هنا وهناك؟"، محذرا "من الاستمرار في المماطلة وغضب الشعب، الذي لن يسكت على تجويعه وافقاره".

واعتبر ان موقف الجامعة العربية الاخير، "هو طعنة جديدة للقضية الفلسطينية، وتأكيد ان الجامعة العربية ما تزال تسير في ركب المشروع الصهيوامريكي، لأكمال الربيع العبري".

وختم مستنكرا سكوت السلطات الفرنسية عن بعض وسائل الاعلام "التي تنال من رسول الانسانية محمد (ع) عبر اخبار وصور، تغضب مئات الملايين من البشر"، داعيا الى معاقبة المسيئين، ووضع حد لهذه الاساءات حتى لا تتكرر من جديد.

 
رقم : 885609
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