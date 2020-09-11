إيران تختبر صواريخ جديدة في المناورات الحالية

وحول طبيعة القوة النارية المستخدمة في مناورات الجيش قال العميد "شاهين تقي خاني" : نستخدم الرؤوس الحربية الحقيقية في صواريخنا ومقذوفاتنا في المناورات الحالية.



واضاف العميد "شاهين تقي خاني" : تم اختبار صواريخ جديدة في المناورات الحالية تدخل لاول مرة ميدان التدريب مشيرا الى ان تلك الصواريخ قامت بالقصف عبر تحليقها لمسافات بعيدة المدى.



كما لفت العميد "شاهين تقي خاني" الى مشاركة الطائرات المسيرة في المناورات الحالية وذكر انها قامت بالقصف عبر تحليقها لمسافات بعيدة المدى مشيرا الى انه حتى المرحلة الحالية احرزنا الثقة بالقدرات القتالية لقواتنا.



وحول علل ودوافع اجراء هذه المناورات قال العميد "شاهين تقي خاني" : ان المناورات الحالية يتم اجراؤنا لمواجهة اية تهديدات محتملة تستهدف ايران.