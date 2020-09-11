إحباط مخطط لإقامة ’إمارة إرهابية’ في تونس

وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، إنه "تم القبض على 3 تكفيريين بعد أن تعمدوا التأثير في إمام أحد المساجد بالجهة، بقصد استقطاب الفئات الشبابية للانضمام إليهم".

وأذنت النيابة التونسية بإحالتهم إلى فرقة الأبحاث والتفتيش والتحفظ عليهم جميعاً، ومباشرة قضية بحقهم في تهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".



وأعلن سفير تونس في الأمم المتّحدة، قيس قبطني (49 عاماً)، تقدمه باستقالته من السلك الدبلوماسي بعد قرار سلطات بلاده "إعفاءه" من منصبه الذي لم يشغله سوى خمسة أشهر.



وقال قبطني "قرّرت الاستقالة من السلك الدبلوماسي التونسي، إنها مسألة شرف ومبدأ"، مشيراً إلى أنه لم يعلم بقرار وزارة الخارجية إعفاءه من مهامه، واستدعاءه إلى تونس إلا يوم الثلاثاء الماضي، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي.



ويأتي قرار تونس تغيير سفيرها في الأمم المتّحدة في الوقت الذي تشغل فيه حتى نهاية عام 2021 مقعداً غير دائم العضوية في مجلس الأمن.



من جهتها، أكدت مصادر مقربة من الرئاسة التونسية أن "قرار الإعفاء سببه عدم تنسيق السفير التونسي مع وزارة خارجية بلاده في العديد القضايا، وأهمها القضايا المتعلقة بالقضايا العربية"، حسبما ذكرت "العين الإخبارية".