فترة الاقتراع للانتخابات البرلمانية الايرانية تنتهي مساء اليوم

وقال موسوي في تصريح له اليوم الجمعة، ان زملاءنا يتواجدون في 3400 مركز اقتراع منذ صباح اليوم وان لجنة الانتخابات ترصد عملية التصويت بدقة في انحاء البلاد.

واضاف، اننا نبذل كل جهودنا للالتزام بالشروط الصحية لخفض هواجس المواطنين وقمنا بتزويد مراكز الاقتراع بالمستلزمات الصحية اللازمة كما ننصح المواطنين الذين يحضرون للتصويت التزام الشروط الصحية والتباعد الاجتماعي.



واوضح بان الذين صوتوا في هذه المراكز الانتخابية في المرحلة الاولى يمكنهم التصويت في ذات المراكز في المرحلة التكميلية وبامكان الذين لم يصوتوا في المرحلة الاولى ان يصوتوا في اي من المراكز التي يرتأونها.



وصرح بان الحد الادنى لعمر الناخب يجب ان يكون 18 عاما وقال، انه تم الغاء البصمة في عملية التصويت للوقاية من انتقال فيروس كورونا المستجد.



وتابع المتحدث انه وفقا لقانون الانتخابات فان فترة الاقتراع هي 10 ساعات حيث تنتهي في الساعة السادسة مساء لتبدا من ثم عملية فرز الاصوات على الفور، وبعد جمع النتائج ستقوم لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية بالاعلان عنها.



وقد انطلقت الانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي الايراني في الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة (الثالثة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) وتستمر 10 ساعات.



وتجري هذه الانتخابات في الدوائر الانتخابية العشر "لنجان" و"سميرم" و"كرج، اشتهارد، فرديس" و"دهلران، درة شهر، آبدانان، بدرة" و"اهواز، باوي، حميدية، كارون" و"زنجان، طارم" و"بيجار" و"كرمانشاه" و"اسلام آباد غرب، دالاهو" و"كردكوي، تركمن، بندرغز وغميشان".



ويتنافس 20 مرشحا تاهلوا من المرحلة الاولى للانتخابات للفوز بـ 10 مقاعد في مجلس الشورى الاسلامي في المرحلة التكميلية للانتخابات.