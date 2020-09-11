النابلسي : أمريكا تملك زر تفجير المبادرة الفرنسية

خاص (اسلام تايمز) - يجزم المحلل السياسي، الدكتور صادق النابلسي، بأنه لن يكون للعقوبات الأمريكية الأخيرة على شخصيات سياسية لبنانية، أي تأثير مباشر على تشكيل الحكومة، معتبراً أن القوى السياسية، ومنها حركة أمل -التي طالت وزيرها علي حسن خليل عقوبات أمريكا- لها مصلحة كبيرة في تشكيل الحكومة اللبنانية