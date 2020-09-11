قاسم: العقوبات الأميركية اعتداءٌ موصوف ومحاولة فاشلة لتركيع لبنان

وقال الشيخ قاسم في مقابلة مع قناة “آر تي” الروسية إن “العقوبات الاميركية تهدف لتغيير المعادلة السياسية في لبنان”، وتابع “عندما عجزت اميركا عن الاستفادة من العملاء لجأت الى سياسة العقوبات”، واضاف “عليهم ان يعرفوا ان العقوبات على أي شخصية او كيان في لبنان لن تغير من سياسة الشعب اللبناني بتحرير ارضه”.



ولفت الشيخ قاسم الى ان “السياسة الاميركية تهدف لابقاء لبنان تحت الضغط”، واوضح انه “عندما وافق الاميركيون على المبادرة الفرنسية كان بهدف منع الانهيار”، وتابع “من غير المتوقع ان تتم الموافقة الاميركية على هذه المبادرة اذا تحولت الى مسار سياسي”، واضاف “قد نجد في لحظة ما ان المبادرة الفرنسية قد تعرقلت بسبب الضغط الاميركي”.



وفي الشأن الداخلي اللبناني، أكد الشيخ قاسم على “رفض حزب الله ان تكون الحكومة المقبلة من المستقلين”.



وقال الشيخ قاسم “سبق ان تمت تجربة حكومة التكنوقراط وتبين انها بحاجة الى دعم سياسي لتقويتها”، وتابع “نحن مع حكومة تجمع اكبر قدر ممكن من القوى السياسية في لبنان وان تكون مطعمة بالسياسة والتكنوقراط او الاختصاص”، وأوضح “لكن الشكل التفصيلي رهن بالحوارات القائمة مع رئيس الحكومة”.