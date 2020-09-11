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الجمعة 11 أيلول 2020 ساعة 19:49

الكاظمي يلتقي البارزاني.. ماذا دار بينهما؟

الكاظمي يلتقي البارزاني.. ماذا دار بينهما؟
قال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان إن الأخير التقى، اليوم الجمعة، نيجيرفان بارزاني، وذلك ضمن زيارته الحالية الى كردستان العراق، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع والقضايا التي يشهدها البلد.

واضاف المكتب كما جرى طرح الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة منطقة كردستان العراق، والتأكيد المشترك على أهمية توحيد الصفوف والمواقف في مواجهة التحديات الراهنة، وشهد اللقاء توافقاً مشتركاً وتأكيداً على أهمية اعتماد الحوار المتبادل والدستور كخيمة جامعة لحل كل الملفات، والوصول بها الى أفضل صورة تخدم الشعب العراقي بجميع مكوناته.

وتابع، أن اللقاء شهد ايضا تأكيد استمرار التنسيق الأمني ضمن القوات المسلحة لمنع فلول داعش الإرهابية من النفاذ بأي صورة، وبما يؤمّن الاستقرار وعودة النازحين الكاملة، وإجراء عملية انتخابية ناجحة تكون المعبّر الحقيقي عن إرادة العراقيين واختياراتهم الديمقراطية.
رقم : 885680
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