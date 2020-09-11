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الجمعة 11 أيلول 2020 ساعة 19:58
الجيش الاردني:

انفجار الزرقاء ناجم عن ارتفاع شديد في درجات الحرارة

انفجار الزرقاء ناجم عن ارتفاع شديد في درجات الحرارة
وأضاف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن الانفجار لم ينجم عنه أي اصابات في الارواح واقتصرت على أضرار مادية فقط.

وبحسب المصدر العسكري فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الأمر الذي أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار.

وأكدت القوات المسلحة بأنها المصدر الوحيد لنشر المعلومات المتعلقة بالحادث بكل شفافية.

وهز انفجار ضخم، في وقت مبكر الجمعة، مدينة الزرقاء، شمال شرق العاصمة الأردنية عمان، أعقبه اشتعال حريق ضخم.

ونُشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الإجتماعي يظهر خروج المواطنين في الشوارع وهم يشاهدون تطاير النيران ويسمعون الإنفجارات المتتالية , وصراخ الأهالي يظهر في مقاطع الفيديو وهم يطالبون بالتدخل العاجل لإطفاء النيران الكبيرة التي اشتعلت بعد الإنفجار .
رقم : 885686
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