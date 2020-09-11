الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 11 أيلول 2020 ساعة 20:00

ولي العهد البحريني يؤكد على أهمية تعزيز التعاون مع واشنطن

ولي العهد البحريني يؤكد على أهمية تعزيز التعاون مع واشنطن
وأشاد سلمان خلال لقائه قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس صمويل بابارو، بما وصفه ”عمق العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما وصل إليه التعاون الثنائي بينهما من مستويات متقدمة في كافة المجالات“.

يذكر ان البحرين مقر للأسطول الخامس الأميركي وقد استعانت العائلة البحرينية الحاكمة بالقوات الأميركية لأجل حماية نظامها من السقوط بأيدي الشعب البحريني.

وقد تعزز الوجود العسكري الجنبي منذ اندلاع ثورة الرابع عشر من فبراير عام 2011، حيث أنشأت العائلة قاعدة عسكرية بريطانية على نفقتها، واستعانت بقوات الاحتلال السعودي لقمع الثورة البحرانية، وبقوات إماراتية إضافة إلى وحدات من الدرك الأردني وآلاف المرتزقة الأجانب.

وكان ولي العهد البحريني زار في وقت سابق واشنطن ووقع مع الرئيس الأميركي ترمب عقودا لشراء طائرات مقاتلة.
رقم : 885687
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
النابلسي : أمريكا تملك زر تفجير المبادرة الفرنسية
النابلسي : أمريكا تملك زر تفجير المبادرة الفرنسية
التطبيع ومقامرة العرش السعودي.. حرب الأب والابن
التطبيع ومقامرة العرش السعودي.. حرب الأب والابن
11 أيلول 2020
ايران..إنطلاق التصويت على الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية
ايران..إنطلاق التصويت على الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية
11 أيلول 2020
العلماء المسلمون يرفعون الصوت مع قائد الثورة بإدانة المجلة الفرنسية
العلماء المسلمون يرفعون الصوت مع قائد الثورة بإدانة المجلة الفرنسية
11 أيلول 2020
عمان بين فكيّ كماشة أمريكا والإمارات
عمان بين فكيّ كماشة أمريكا والإمارات
11 أيلول 2020
التطبيع خيانة.. الحركات المعارضة للتطبيع تصدح باسم فلسطين
التطبيع خيانة.. الحركات المعارضة للتطبيع تصدح باسم فلسطين
10 أيلول 2020
محمد بن سلمان يحاول تبرئة نفسه من دم خاشقجي
محمد بن سلمان يحاول تبرئة نفسه من دم خاشقجي
10 أيلول 2020
تقدم محور المقاومة وتراجع ترامب في العراق
تقدم محور المقاومة وتراجع ترامب في العراق
10 أيلول 2020
مسلسل الخذلان العربي يتواصل بحق فلسطين ومقدساتها
مسلسل الخذلان العربي يتواصل بحق فلسطين ومقدساتها
10 أيلول 2020
الحرس الثوري مستعد لاي شكل من التعاون لمكافحة فيروس كورونا
الحرس الثوري مستعد لاي شكل من التعاون لمكافحة فيروس كورونا
10 أيلول 2020
لن يرفع اليمن مطرقته عن مطارات السعودية
لن يرفع اليمن مطرقته عن مطارات السعودية
9 أيلول 2020
نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق
نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق
9 أيلول 2020
صراع شرق المتوسط... تركيا ومواجهة الدول الأوروبية
صراع شرق المتوسط... تركيا ومواجهة الدول الأوروبية
9 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس