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الجمعة 11 أيلول 2020 ساعة 20:03

الطائرة المسيرة "سيمرغ" تدمر اهدافا محددة في المياه البعيدة

الطائرة المسيرة "سيمرغ" تدمر اهدافا محددة في المياه البعيدة
واليوم الجمعة وفي اطار اليوم الثاني للمرحلة الرئيسية لمناورات "ذوالفقار 99" المشتركة للجيش الايراني، قامت الطائرة المسيرة "سيمرغ" وطنية الصنع التابعة للقوة البحرية للجيش بمهاجمة وتدمير اهداف محددة في المياه البعيدة بواسطة قنابل ذكية وبالغة الدقة.

وقطعت الطائرة المسيرة "سيمرغ" مسافة اكثر من 1000 كم وتمكنت من استهداف قطعة بحرية سطحية في المياه البعيدة بواسطة قنابل ذكية وبالغة الدقة.

يذكر ان "سيمرغ" التي انضمت في العام الماضي الى المنطقة الثالثة "نبوت" للقوة البحرية للجيش الايراني في كنارك جنوب البلاد، هي طائرة مسيرة بعيدة المدى وقادرة على التحليق على مدار الساعة، ويمكنها تنفيذ عمليات قتالية وحرب الكترونية.
رقم : 885688
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