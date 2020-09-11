البحرين...وخيانة القضية الفلسطينية

ونشر ترامب تلك الأنباء على تويتر مساء الجمعة بعدما تحدث عبر الهاتف مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.



واضافَ ترامب أنَّ هذا الامرَ جاءَ بعدَ مكالمةٍ مع ملكِ البحرين حمد بن عيسى، ورئيسِ وزراءِ الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي زعمَ اَنَّ اتفاقَ التسويةِ هذا سيفتحُ بابَ الاستثماراتِ الكبيرةِ على كيانهِ وسيكونُ داعماً لاقتصادِه.



بدورٍه ادعى مستشارُ ملك البحرين خالد آل خليفة أنَّ الاتفاقَ مع الإسرائيليين "يصبُّ في مصلحةِ أمنِ المنطقةِ واستقرارِها وازدهارِها". وأنَّ الاتفاقَ "يوجهُ رسالةً إيجابيةً ومشجعةً للاسرائيلين، حسب زعمه.



وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وملك البحرين ونتنياهو اتفقوا على إرساء علاقات دبلوماسية كاملة بين "إسرائيل" والبحرين.



وبحسب البيت الابيض، فان التوصل إلى اتفاق بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والبحرين تم خلال مكالمة بين ترمب وملك البحرين ونتنياهو.



من جهته قال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي إن اتفاق "إسرائيل" والبحرين سيشمل فتح سفارتين.



ونددت منظمةُ التحرير الفلسطينية بإلاتفاقِ واكدت أنه خيانةٌ للقضيةِ الفلسطينية. اما حماس فاعتبرَ اَنَّ المطبعونَ مشاركونَ في صفقةِ ترامب وفي العدوانِ على الشعبِ الفلسطيني.



واستنكر رئيس المكتب الاعلامي مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح" منير الجاغوب، إعلان التطبيع بين الاحتلال الإسرائيلى والبحرين، متهما حكاما عربا بأنهم رهنوا استمرار حكمهم بالإدارة الأمريكية.



وكتب الجاغوب على حسابه في "تويتر" إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق للتطبيع بين الاحتلال الإسرائيلى والبحرين: "ترامب يعلن اتفاق سلام بين إلاحتلال والبحرين! لو طلب ترامب من بعض الحكام العرب ان يخلعوا ملابسهم ويسيروا عراة في شوارع تل أبيب لوافقوا مقابل أن يفوز في الانتخابات القادمة، لأنهم رهنوا استمرار حكمهم بهذه الإدارة التي تعيث في الأرض فسادا".



وأضاف: "أخيرا هدأت الجبهة البحرينية الإسرائيلية بعد سنين من الحروب والدمار والفظائع وبعد أن أزهقت مئات الآف الأرواح وضعت الحرب أوزارها وجنح القوم إلى السلم".



وبدوره قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية في إيران، حسين أمير عبد اللهيان إن تطبيع نظام البحرين مع نظام إسرائيل المزيف خيانة كبرى للقضية الإسلامية والشعب الفلسطيني في تحرير القدس الشريف.



وتابع: يجب علی الحكام المتهورين للإمارات والبحرين ألا يمهدوا الطريق للمخططات الصهيونية في المنطقة. عليهم أن يتأملوا في الأيام العصيبة ويعتبروا من التاريخ. غدا متأخر ، حبل النجاة الأمريكية قد بليت منذ سنوات.



ومن جانبها فقد أكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية المعارضة على أن موقف النظام البحريني من التطبيع مع العدو الصهيوني هو موقف من طرفين لا شرعية لهما في ذلك، فلا النظام البحريني يملك شرعية لعقد اتفاق مع الصهاينة، والكيان الغاصب هو كيان غير شرعي.



وفي المقابل فقد ثمن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الجمعة، اتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي المعلن عنه اليوم.



وكتب السيسي في تغريدة على تويتر أنه "تابع باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول اقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين و اسرائيل".



وثمن السيسي خطوة التطبيع معتبرا اياها "خطوة هامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط ..." على حد تعبيره.



ومن جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية هند العتيبة في بيان على "تويتر"، اليوم الجمعة، إن "الوزارة هنأت البحرين وإسرائيل على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".



وذكرت العتيبة، في تغريدتها، أن "الخطوة ستسهم في الاستقرار والرخاء بالمنطقة" على حد تعبيرها.



وأصبحت البحرين في وقت سابق الجمعة، ثاني بلد خليجي بعد الإمارات يبرم اتفاقا لتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال .



