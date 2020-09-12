?>?> بأشد العبارات..الخارجية اليمنية تدين إعلان التطبيع البحريني مع الاحتلال - اسلام تايمز
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السبت 12 أيلول 2020 ساعة 09:01

بأشد العبارات..الخارجية اليمنية تدين إعلان التطبيع البحريني مع الاحتلال

بأشد العبارات..الخارجية اليمنية تدين إعلان التطبيع البحريني مع الاحتلال
وأكدت الخارجية اليمنية في بيان لها، أن التطبيع مع كيان العدو الصهيوني يُعد تفريطاً بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخروجاً على ثوابت الأمتين العربية والإسلامية تجاه القضية الفلسطينية، وخيانة للدماء التي سقطت دفاعاً عن القضية الفلسطينية وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

ولفت البيان إلى أن التطبيع مع كيان العدو لن يساهم في تحقيق السلام بقدر ماهو خطوة رخيصة ومشبوهة على طريق تصفية وحافز إضافي للكيان الصهيوني في المضي نحو المزيد من انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وترسيخ الاحتلال.

وجدد البيان موقف الجمهورية اليمنية الرافض لكافة أشكال التطبيع مع كيان العدو الصهيوني، ووقوف الجمهورية اليمنية حكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع حتى إنهاء الاحتلال الصهيوني البغيض وصولا إلى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعت وزارة الخارجية في بيانها كافة الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى تفعيل سلاح المقاطعة للكيان الإسرائيلي، وإشهار صوتا هادرا وقويا في وجه الحكومات العربية التي أمعنت في الإساءة لشرف وكبرياء شعوبها وتوجيه الطعنات الغادرة لقضية العرب الأولى.

وأشارت إلى أن كل المخططات الإسرائيلية وكل هذه الاستجابة من الحكومات العربية لن يكتب لها النجاح في تصفية القضية الفلسطينية وإنما ستتحطم على صخرة وعي ومقاومة الشعب الفلسطيني ومن وراءه كل الشعوب العربية والإسلامية الحرة.
رقم : 885764
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