?>?> أنصار الله: لا نستغرب تطبيع البحرين وسيبقى الرهان على الأحرار - اسلام تايمز
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السبت 12 أيلول 2020 ساعة 09:06

أنصار الله: لا نستغرب تطبيع البحرين وسيبقى الرهان على الأحرار

أنصار الله: لا نستغرب تطبيع البحرين وسيبقى الرهان على الأحرار
وقالت حركة انصار الله في بيانها:

لا نستغرب إعلان التطبيع بين النظام البحريني والعدو الإسرائيلي، فالتحاق هذا النظام علنا بقطار التطبيع تحصيل حاصل لنظام تابع يعيش تحت الوصاية الأمريكية والإسرائيلية.

إن الأنظمة المهرولة نحو التطبيع لا تمثل شعوبها وستدفع يوما ثمن الخيانة بكلفة باهظة .ونؤكد أن القضية الفلسطينية هي اليوم أكثر تخففا من عبء أنظمة طالما ظلت توجه طعنات الغدر سرا وهي اليوم تشهرها علنا وسيبقى الرهان على الشعوب الحرة لاستعادة كرامة الأمة وتحرير مقدساتها.

ونجدد وقوفنا إلى جانب الشعب البحريني في نضاله المشروع لاستعادة كرامته وسيادة دولته والتخلص من نظام التبعية والخيانة والاستبداد.
رقم : 885767
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