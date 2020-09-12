قائد الجيش الايراني يشرف على المراحل المختلفة لمناورات "ذوالفقار 99"

وافادت العلاقات العامة للجيش الايراني ان اللواء موسوي الذي يتواجد منذ الايام الاولى والتمهيدية حتى المراحل الرئيسية للمناورات في المنطقة، اشرف بصورة مباشرة على عمليات الهجوم البرمائي والانزال على الساحل، عمليات اعتراض الطائرات الاميركية بواسطة الطائرة المسيرة الايرانية النفاثة "كرار"، اطلاق صواريخ "شلمجة" و"قادر"، تحليق الطائرات المسيرة "كمان" و"ابابيل"، بالاضافة الى اقسام اخر للمناورات ومن ثم اشرف على استعراض قدرات الوحدات السطحية وتحت السطحية والجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.



كما التقى اللواء موسوي قادة المقرات التكتيكية والجنود المشاركين في ساحة العمليات، موجها لهم الشكر والتقدير لجهودهم الدؤوبة المبذولة ليل نهار وتنفيذهم الناجح للمهام الموكلة لهم.