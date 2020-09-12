?>?> لجان المقاومة الفلسطينية تدعو للانتفاض بوجه دول التطبيع - اسلام تايمز
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السبت 12 أيلول 2020 ساعة 09:14

لجان المقاومة الفلسطينية تدعو للانتفاض بوجه دول التطبيع

لجان المقاومة الفلسطينية تدعو للانتفاض بوجه دول التطبيع
وأكدت لجان المقاومة عقب الاعلان الاميركي عن اتفاق تسوية وتطبيع بين البحرين والكيان الصهيوني أن ما يجري اليوم من قبل البحرين والامارات هو محاولة لشرعنة العدو الصهيوني في المنطقة العربية وأن هذه الخيانة الجديدة لن تغير حقيقة الاحتلال.

إلى ذلك، دعت لجان المقاومة الفلسطينية "أحرار الأمة وشرفائها ومثقفيها إلى الانتفاض في وجه هؤلاء المطبعين واقتلاعهم وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ،مطالبة منظمة التحرير الفلسطينية، بالانسحاب الفوري مما وصفته بجامعة التطبيع العربية لأنها باتت عاجزة عن التصدي للتطبيع بل أصبحت تشرعنه وتدافع عنه.
رقم : 885777
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