?>?> البرغوثي: ما فعلته البحرين استسلام ولن يكسر ارادة الفلسطينيين - اسلام تايمز
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السبت 12 أيلول 2020 ساعة 09:31

البرغوثي: ما فعلته البحرين استسلام ولن يكسر ارادة الفلسطينيين

البرغوثي: ما فعلته البحرين استسلام ولن يكسر ارادة الفلسطينيين
وفي حديث له مع وسائل إعلام فلسطينية شدد البرغوثي أن خطوة البحرين هذه لن تكسر ارادة الشعب الفلسطيني ولا مقاومته ونضاله من أجل الحرية والعدالة ، وأكد على تصميم الفلسطينيين على اسقاط صفقة القرن التي يجب ان تسمى بخدعة القرن.

وقال البرغوثي " الامارات والبحرين لا تطبعان فقط وانما تنضويان في صفقة القرن الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية، وان ما يجري هو اتفاق استسلام يحمل في طياته مخاطر لانشاء تحالف في المنطقة يذكرنا بحلف بغداد البائد".

وشدد البرغوثي على ان المخرج الوحيد لفلسطين هو توحيد الصف الوطني وتشكيل قيادة وطنية موحدة وتصعيد المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على الكيان وتعزيز صمود الفلسطينيين على الارض والنضال لاسقاط نظام الابارتهايد.
رقم : 885786
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