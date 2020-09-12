من بوابة البحرين..نتنياهو يروج لحقبة جديدة من "السلام" !

وفي مؤتمر صحفي بثته قناة "كان" الرسمية قال نتنياهو :"استغرقنا 26 عاما لإبرام اتفاقية سلام ثالثة مع الدول العربية (يقصد الإمارات)، و 29 يوما للتوصل إلى اتفاق سلام مع الدولة العربية الرابعة".



واعتبر نتنياهو أن الاتفاق مع البحرين هو عهد جديد من "السلام مقابل السلام والاقتصاد مقابل الاقتصاد" ،وأضاف بأن هذه الخطوة مع البحرين ستؤدي لاستثمارات ضخمة للغاية ،وأن دولا عربية أخرى ستقيم علاقات مع الاحتلال مستقبلا .



من جانبها، نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن خارجية بلادها، أن الرئيس الأمريكي وملك البحرين اتفقا خلال مكالمة هاتفية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين تل أبيب والمنامة.

