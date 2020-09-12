?>?> هكذا دمرت دبابة سورية قديمة، دبابة "تي 90" الروسيه الحديثة! - اسلام تايمز
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السبت 12 أيلول 2020 ساعة 10:08

هكذا دمرت دبابة سورية قديمة، دبابة "تي 90" الروسيه الحديثة!

هكذا دمرت دبابة سورية قديمة، دبابة "تي 90" الروسيه الحديثة!
وفي صيف عام 2016. تمكن الارهابيون من الاستيلاء على احداها وتمكنوا من إعادة المركبة المدرعة إلى الخدمة، وبدأت في المشاركة بنشاط في المعارك ضد القوات السورية. لكن الدبابات السورية فعلت كل شيء لتدميرها، حسب موقع ” فيستنيك موردافيا” الروسي.

وفي خريف عام 2017، وخلال معركة في شمال محافظة حماة، نصبت فرقة الدبابات المسلحة بـ “تي-72 إم1” المحدثة السورية كمينًا لـ “تي-90”. وبعد أن أدركت أنها لا تستطيع ضربها من الأمام، ضربتها من الجانبين بالقذائف. اخترق أحدها الدرع. اندلع حريق في الحجرة القتالية.

وكان أول من مات هو الإرهابي الذي كان يقوم بمهمة التشغيل والتوجيه. وحاول أولئك الذين أخذوا مكان القائد والسائق مغادرة الدبابة، ولكن النيران اشتعلت واغلقت فتحات الخروج. ونتيجة لذلك، احترق الارهابيون حتى الموت. في وقت لاحق، تم العثور على رفاتهم مباشرة على الدبابة المهزومة.

وكانت هذه هي الحالة الوحيدة التي تعرضت فيها دبابة تي-90 لضرب دبابة أخرى أثناء خدمتها.
رقم : 885796
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