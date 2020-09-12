حاتمی: صواريخ "سليماني" و"أبو مهدي" جعلت القوات المسلحة أكثر قدرة

وفي تصريح له في مقابلة قال "ان الجاهزية والقدرة الصاروخية كانت دائماً إحدى الأولويات المهمة للبلاد ووزارة الدفاع، وقد ركزنا دائماً على تعزيز وتطوير هذا المجال. وخلال السنوات الأخيرة، حققنا تقدماً ملحوظاً واستثنائياً في القدرة الصاروخية، حيث تم الكشف عن العديد من الصواريخ المهمة في 21 أغسطس يوم الصناعات الدفاعية."



وأكد العميد حاتمي أن أحداثاً مهمة ومباركة وقعت في مجال الصواريخ من حيث النوعية والكمية، قائلا، تم الكشف عن نموذجين بارزين في يوم الصناعات الدفاعية. حيث كان صاروخ "الشهيد قاسم سليماني" و "الشهيد أبو مهدي المهندس" من أهم وأفضل منجزات الصناعات الدفاعية كماً ونوعاً.



كما أعلن وزير الدفاع الإيراني عن مضاعفة مديات صواريخ "الشهيد أبو مهدي" و "الشهيد سليماني" ثلاث مرات مقارنة بالجيل السابق منها، قائلا، ان هذه القدرة مهمة جداً بالنسبة لنا.



وأضاف، إن هذين الصاروخين لهما سمات بارزة جعلت القوات المسلحة أكثر قدرة، منوهاً إلى ان القدرة الصاروخية كانت دائما ضمن أولوياتنا الرئيسية، وما زلنا نعمل على زيادة هذا القدرة.