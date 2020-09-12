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السبت 12 أيلول 2020 ساعة 11:45

انتهاء مناورات "ذوالفقار 99"بتحقيق جميع الاهداف المنشودة

انتهاء مناورات "ذوالفقار 99"بتحقيق جميع الاهداف المنشودة
وفي هذه المراسم التي حضرها القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي وعدد من كبار قادة الجيش، استعرضت مختلف وحدات السفن الحربية والغواصات التابعة للقوة البحرية والتي تشمل المدمرات والبارجات راجمات الصواريخ والسفن الناقلة للقوات والغواصات من فئتي "طارق" و"غدير" والغواصة وطنية الصنع "فاتح".

وقامت مقاتلات القوة الجوية بمرافقة الوحدات العائمة والغواصات.

وكانت المراحل الرئيسية لمناورات "ذوالفقار 99" المشتركة للجيش قد انطلقت صباح الخميس بكلمة السر "يا سيد الشهداء (ع)" بمشاركة القوات الاربعة للجيش ومقر الدفاع الجوي في سواحل مكران (جنوب شرق) من شرق مضيق هرمز حتى المدار 10 درجة شمال المحيط الهندي، وتم فيها استخدام احدث المنجزات والمعدات الوطنية والخطط المناسبة لمواجهة التهديدات.

ومن الخطط التي تم تنفيذها في المناورات؛ تنفيذ عمليات برمائية هجومية مشتركة، انزال القوات على الساحل بهدف السيطرة عليها، استخدام الغواصة وطنية الصنع "فاتح"، تنفيذ عمليات قتالية واستهداف السفن المعادية المفترضة بواسطة الطائرة المسيرة "سيمرغ"، استخدام الطائرة المسيرة "كمان" التابعة للقوة الجوية، ضرب اهداف متحركة في البحر بواسطة مقاتلات القوة الجوية، اطلاق صواريخ كروز بحرية وجوية.

وتم في هذه المناورات في عدة حالات توجيه تحذيرات حازمة من قبل الدفاع الجوي للجيش الايراني لطائرات اجنبية وتابعة لدول من خارج المنطقة للابتعاد عن منطقة المناورات.
رقم : 885817
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