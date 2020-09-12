مسلحو إدلب يستعدون لاستفزازات كيمياوية

وقال رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الجنرال ألكسندر غرينكيفيتش: "تلقى مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة معلومات عن قيام مسلحي "هيئة تحرير الشام بالإعداد لاستفزاز باستخدام مواد سامة في جنوب منطقة خفض التصعيد في إدلب".



وأضاف غرينكيفيتش، أنه وفقا للمعلومات، فإن الإرهابيين يخططون للقيام بتصوير الاستفزازات في منطقة مرتفعات جبل الزاوية بمشاركة مراسلين أجانب لنشرها لاحقا منشورات على الإنترنت ووسائل الإعلام غرب آسيا، ليتخذوا من اتهام القوات السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين كوسيلة لضرب البلد مثلما فعلوا في اوقات سابقة.