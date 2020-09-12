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السبت 12 أيلول 2020 ساعة 14:10

وزير الصحة اللبناني: علينا أن نتحضر لمواجهة الأصعب

وزير الصحة اللبناني: علينا أن نتحضر لمواجهة الأصعب
وقال حسن ليلة الجمعة خلال زيارة له إلى مستشفى قانا الحكومي في جنوب لبنان حسن أن التحدي واقعي وموجود، لكن لا بد من أن نستنهض الهمم، ولا يجوز أن نبقى مسلمين أمورنا للقدر، وإذا كان العدد محدودا لا يعني أننا في أمان بل يجب ان نكون جاهزين لمواجهة الأصعب.

فاضاف اليوم على صعيد كل لبنان من شماله الى جنوبه أكثرية المناطق في المحافظات والاقضية أصبح لديها نوع من الاستيعاب المقبول للحالات المسجلة، لكن في الشمال حصلت مشكلة منذ يومين وقد ذهبنا الى هناك وغيرنا بالخطة وزدنا 20 سريرا في مستشفى طرابلس الحكومي ووضعنا خطة لمستشفى المنية الحكومي ليصبح فقط لحالات الكورونا بدعم من UNHCR.

ووجه تحية إلى "المنظمات الدولية التي تتعاون لمواجهة كورونا واحتواء هذا الانتشار سواء أكان في المجتمع اللبناني أو المقيمين من لاجئين فلسطينيين ونازحين سوريين.

يذكر أن ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا و عدد الوفيات المصابين بهذا الفيروس في لبنان خلال الاسابيع الاخيرة و يسجل يوميا بين 500 الى 600 مصاب و الوفيات من 7 الى 10.
رقم : 885835
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