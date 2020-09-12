طيران العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على العاصمة اليمنية

وأوضح مصدر أن طيران العدوان الغاشم شن 6 غارات على دائرة الهندسة العسكرية في منطقة سعوان بمديرية شعوب.



وأشار إلى أن طيران العدوان شن غارة على مزرعة مواطن بقرية صَرِف مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.