سيل جارف في شرق لبنان بعد أمطار غزيرة

وحسب التقارير الواردة من منطقة البقاع بعد أمطار رعدية مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ساخنة مجري السيل في بلدة الفاكهة سيلا جارفا محملا بالأحجار والأتربة والأغصان ليتجه نحو مجرى العاصي، حيث هرع أصحاب المقاهي وأحواض تربية الأسماك للاستعداد لمواجهته.



ودعا وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى فرق الوزارة وخاصة حراس الأحراج للاستنفار بعد تلقيه معلومات عن سيل متجه الى منطقة البقاع الشمالي – راس بعلبك – القاع – الهرمل .



ودعا مرتضى سكان واهالي قرى حوض نهر العاصي لأخذ الحيطة والحذر والتنبه من خطر فيضان النهر .



و افادت الوكالة الوطنية للاعلام عن تواصل السيل الجارف الذي اجتاح بلدات البقاع الشمالي ومصدره الامطار التي هطلت في جبال السلسلة الشرقية، حيث غطت المياه مجرى السيل في بلدة الفاكهة لتصل الى مجرى نهر العاصي .



وقام فريق من وزارة الأشغال بجولة على بلدات الفاكهة ورأس بعلبك والقاع ومجرى السيل في الهرمل، حيث تأكد من أن الأمور تحت السيطرة، فيما جرى وضع الآليات بحالة جهوزية تحسبا للطوارىء.



وأعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا معتادا ورطبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم الثلاثاء حيث يتحول الى حار نسبياً.