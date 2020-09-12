الصفحة الرئيسية
0
السبت 12 أيلول 2020 ساعة 16:13

سيل جارف في شرق لبنان بعد أمطار غزيرة

سيل جارف في شرق لبنان بعد أمطار غزيرة
وحسب التقارير الواردة من منطقة البقاع بعد أمطار رعدية مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ساخنة مجري السيل في بلدة الفاكهة سيلا جارفا محملا بالأحجار والأتربة والأغصان ليتجه نحو مجرى العاصي، حيث هرع أصحاب المقاهي وأحواض تربية الأسماك للاستعداد لمواجهته.

ودعا وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى فرق الوزارة وخاصة حراس الأحراج للاستنفار بعد تلقيه معلومات عن سيل متجه الى منطقة البقاع الشمالي – راس بعلبك – القاع – الهرمل .

ودعا مرتضى سكان واهالي قرى حوض نهر العاصي لأخذ الحيطة والحذر والتنبه من خطر فيضان النهر .

و افادت الوكالة الوطنية للاعلام عن تواصل السيل الجارف الذي اجتاح بلدات البقاع الشمالي ومصدره الامطار التي هطلت في جبال السلسلة الشرقية، حيث غطت المياه مجرى السيل في بلدة الفاكهة لتصل الى مجرى نهر العاصي .

وقام فريق من وزارة الأشغال بجولة على بلدات الفاكهة ورأس بعلبك والقاع ومجرى السيل في الهرمل، حيث تأكد من أن الأمور تحت السيطرة، فيما جرى وضع الآليات بحالة جهوزية تحسبا للطوارىء.

وأعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا معتادا ورطبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم الثلاثاء حيث يتحول الى حار نسبياً.
رقم : 885853
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حرس الثورة: ستتلقى خطوة آل خليفة الرد المناسب
حرس الثورة: ستتلقى خطوة آل خليفة الرد المناسب
النائب عن كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق في العراق، نعيم العبودي
نائب عن كتلة صادقون: العراق مصر على إخراج القوات الأمريكية.. والسعودية لم تغير موقفها من العراق
12 أيلول 2020
الرئيس الايراني يحدد الجهة التي عرقلت مسار مكافحة كوورنا
الرئيس الايراني يحدد الجهة التي عرقلت مسار مكافحة كوورنا
12 أيلول 2020
الرسوم الكاريكاتورية المهينة للرسول الأكرم(ص).. حرية تعبير أم إرهاب ثقافي؟
الرسوم الكاريكاتورية المهينة للرسول الأكرم(ص).. حرية تعبير أم إرهاب ثقافي؟
12 أيلول 2020
واشنطن وطرق جديدة لاستهداف "المقاومة اللبنانية"
واشنطن وطرق جديدة لاستهداف "المقاومة اللبنانية"
12 أيلول 2020
نظام آل خليفة وضع راسه على المقصلة
نظام آل خليفة وضع راسه على المقصلة
12 أيلول 2020
قائد الجيش الايراني يشرف على المراحل المختلفة لمناورات "ذوالفقار 99"
قائد الجيش الايراني يشرف على المراحل المختلفة لمناورات "ذوالفقار 99"
12 أيلول 2020
النابلسي : أمريكا تملك زر تفجير المبادرة الفرنسية
النابلسي : أمريكا تملك زر تفجير المبادرة الفرنسية
خاص لاسلام تايمز
11 أيلول 2020
التطبيع ومقامرة العرش السعودي.. حرب الأب والابن
التطبيع ومقامرة العرش السعودي.. حرب الأب والابن
11 أيلول 2020
ايران..إنطلاق التصويت على الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية
ايران..إنطلاق التصويت على الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية
11 أيلول 2020
العلماء المسلمون يرفعون الصوت مع قائد الثورة بإدانة المجلة الفرنسية
العلماء المسلمون يرفعون الصوت مع قائد الثورة بإدانة المجلة الفرنسية
11 أيلول 2020
عمان بين فكيّ كماشة أمريكا والإمارات
عمان بين فكيّ كماشة أمريكا والإمارات
11 أيلول 2020
التطبيع خيانة.. الحركات المعارضة للتطبيع تصدح باسم فلسطين
التطبيع خيانة.. الحركات المعارضة للتطبيع تصدح باسم فلسطين
10 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس