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السبت 12 أيلول 2020 ساعة 16:15

هذا موقف الخارجية الأردنية من التطبيع العربي مع الاحتلال

هذا موقف الخارجية الأردنية من التطبيع العربي مع الاحتلال
وأضاف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في بيان له، "المطلوب من "إسرائيل" وقف إجراءاتها التي تقوض حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

وأردف الصفدي، أنه "إذا بقي الاحتلال، واستمرت "إسرائيل" في إجراءاتها التي تنسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وضم الأراضي، وبناء المستوطنات، وتوسعتها والانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك، سيتفاقم الصراع وسيتعمق، ولن تنعم المنطقة بالسلام العادل الذي تقبله الشعوب، والذي يمثل ضرورة إقليمية ودولية".

في وقت سابق الجمعة، أعلن ترامب، انضمام البحرين إلى الإمارات في التطبيع مع "إسرائيل".

وقال خالد بن أحمد مستشار ملك البحرين، في تغريدة عبر "تويتر" معلقا على الاتفاق، إن "إعلان إقامة العلاقات بين مملكة البحرين و"إسرائيل" يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها".

وجاء التطبيع البحريني، بعد نحو شهر من إعلان الإمارات اتفاقا مماثلا، حيث يرى مراقبون أن المنامة تابعة لأبوظبي.

وأدانت الفصائل الفلسطينية اتفاق التطبيع البحريني، واعتبره بعضها إصرارا على "تنفيذ صفقة القرن"، فيما ذهب آخرون إلى أن موقف الجامعة العربية الخاص بعدم إدانتها للتطبيع، وفشلها في تمرير مشروع قرار فلسطيني بخصوص ذلك، فتح شهية بعض الدول العربية لهذا الأمر.
رقم : 885854
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