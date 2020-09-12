طهران تعلق على المباحثات الأفغانية في الدوحة

واصدرت وزارة الخارجية بيانا بهذه المناسبة ، قالت فيه: ترحب الجمهورية الإسلامية الايرانية ببدء المحادثات الأفغانية بين الحكومة الأفغانية والجماعات السياسية وطالبان، وتأمل أن تؤدي هذه المحادثات إلى النتائج المرجوة لإرساء سلام واستقرار دائمين في أفغانستان، وأمن المنطقة دون تدخل أجنبي وفي تفاهم شامل بين الأفغان.



واضاف البيان: لطالما أكدت الجمهورية الإسلامية الايرانية أنه لا يوجد حل عسكري للمشاكل في أفغانستان، وان استمرار وجود القوات الأجنبية هو أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الحرب في أفغانستان، ولا يمكن حل جميع القضايا والمشاكل في أفغانستان إلا من خلال الحوار والمفاوضات، كما ان الانسحاب المسؤول للقوات الأجنبية شرط مسبق لتحقيق السلام والأمن في هذا البلد.



وجاء في البيان: تأمل الجمهورية الإسلامية الايرانية أن تتوصل الحكومة والجماعات السياسية وطالبان إلى اتفاق دائم من خلال الحفاظ على الإنجازات القيمة للشعب الأفغاني، بما في ذلك الدستور والهياكل الديمقراطية والمشاركة السياسية الشاملة وحقوق المرأة وكرامتها وحقوق الأقليات العرقية والدينية، ضمان السلام والهدوء والرفاهية والازدهار للشعب الأفغاني، وبالتالي تمكين اللاجئين الأفغان من العودة إلى وطنهم والقيام بدورهم في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية والازدهار في أفغانستان.



وجددت طهران استعدادها للمساعدة في دفع عملية السلام في أفغانستان كما كانت في الماضي، ووضع إمكانياتها وقدراتها تحت تصرف الشعب الافغاني لهذا الغرض، وأكدت على ضرورة الامتناع عن أي انتهاز سياسي وتربح تجاري، لا سيما تدين بشدة استغلال الحكومة الاميركية للمحادثات الأفغانية للاغراض الانتخابية، وترى أنه يعرقل هذه المحادثات.