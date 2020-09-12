الصفحة الرئيسية
0
السبت 12 أيلول 2020 ساعة 17:56

الوطني الفلسطيني.. التطبيع البحريني الإسرائيلي تهديد للأمن العربي

الوطني الفلسطيني.. التطبيع البحريني الإسرائيلي تهديد للأمن العربي
ورفض المجلس، في بيان، السبت، التبرير بأن الاتفاق يحقق الأمن والسلام في المنطقة، ويسهم في حل القضية الفلسطينية، موضحا أن هذا الاتفاق يشكل خطرا يهدد الأمن القومي العربي لصالح المشروع الاستعماري الإسرائيلي، وهو استغلال بشع من قبل إدارة ترمب لحالة الضعف والفرقة العربية.

والمجلس الوطني الفلسطيني هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها.

وأكد المجلس في بيانه الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "السلام والأمن والازدهار في المنطقة لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطين، ذات السيادة الناجزة، وعاصمتها مدينة القدس، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194.

وأضاف، أن الوقوف الى جانب شعبنا يعني الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية والإسلامية، وليس الاسهام بتنفيذ "صفقة القرن" ومقترحاتها بإضفاء شرعية الاحتلال على مدينة القدس، والمستوطنات والضم، ومنحه السيادة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

ودعا المجلس رؤساء الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، واتحاد البرلمانات الإسلامية، والبرلمانات العربية والإسلامية، لإدانة ورفض هذا الاتفاق ومواجهة خروج دولة عربية عن ثوابت الأمتين العربية والإسلامية، ومطالبتها بالتراجع الفوري عنه.

وأكد المجلس أنه لا يحق لأية جهة كانتْ، التحدث نيابة عن شعبنا.

واعتبر البيان أن ما قامت به البحرين لا يمثل الموقف الأصيل للشعب البحريني الشقيق وإرادته الحرة التي عبرت عنها جمعياته الأهلية وأحراره في رفض التطبيع مع الاحتلال، والدفاع عن حقوق شعبنا.

وجدد المجلس ثقته الكاملة بالشعوب العربية والإسلامية ورفضها لمثل هذه الاتفاقات، ومواصلة التزامها تجاه فلسطين ودعم نضال شعبها في استعادة حقوقه كاملة.

وأكد أن أفضل رد على تلك الهرولة نحو التطبيع مع الاحتلال وحماية حقوقنا يكون بالمضي قدما بخطى حثيثة ومتسارعة نحو تحقيق المصالحة وتجسيد الوحدة الوطنية، ومواصلة طريق النضال والكفاح حتى إنهاء الاحتلال.

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، الجمعة، أن كبار المسؤولين البحرينيين اتصلوا بجاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، وكذلك بمبعوث البيت الأبيض، آفي بيركوفيتش، بعد ساعات من إعلان التطبيع الإماراتي، في 13 آب/ أغسطس الماضي. وكانت رسالة المنامة مفادها: نريد أن نكون تاليا في التطبيع.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن ترامب، انضمام البحرين إلى الإمارات في التطبيع مع "إسرائيل".

وجاء التطبيع البحريني، بعد نحو شهر من إعلان الإمارات اتفاقا مماثلا، حيث يرى مراقبون أن المنامة تابعة لأبوظبي.
رقم : 885880
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حرس الثورة: ستتلقى خطوة آل خليفة الرد المناسب
حرس الثورة: ستتلقى خطوة آل خليفة الرد المناسب
النائب عن كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق في العراق، نعيم العبودي
نائب عن كتلة صادقون: العراق مصر على إخراج القوات الأمريكية.. والسعودية لم تغير موقفها من العراق
12 أيلول 2020
الرئيس الايراني يحدد الجهة التي عرقلت مسار مكافحة كوورنا
الرئيس الايراني يحدد الجهة التي عرقلت مسار مكافحة كوورنا
12 أيلول 2020
الرسوم الكاريكاتورية المهينة للرسول الأكرم(ص).. حرية تعبير أم إرهاب ثقافي؟
الرسوم الكاريكاتورية المهينة للرسول الأكرم(ص).. حرية تعبير أم إرهاب ثقافي؟
12 أيلول 2020
واشنطن وطرق جديدة لاستهداف "المقاومة اللبنانية"
واشنطن وطرق جديدة لاستهداف "المقاومة اللبنانية"
12 أيلول 2020
نظام آل خليفة وضع راسه على المقصلة
نظام آل خليفة وضع راسه على المقصلة
12 أيلول 2020
قائد الجيش الايراني يشرف على المراحل المختلفة لمناورات "ذوالفقار 99"
قائد الجيش الايراني يشرف على المراحل المختلفة لمناورات "ذوالفقار 99"
12 أيلول 2020
النابلسي : أمريكا تملك زر تفجير المبادرة الفرنسية
النابلسي : أمريكا تملك زر تفجير المبادرة الفرنسية
خاص لاسلام تايمز
11 أيلول 2020
التطبيع ومقامرة العرش السعودي.. حرب الأب والابن
التطبيع ومقامرة العرش السعودي.. حرب الأب والابن
11 أيلول 2020
ايران..إنطلاق التصويت على الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية
ايران..إنطلاق التصويت على الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية
11 أيلول 2020
العلماء المسلمون يرفعون الصوت مع قائد الثورة بإدانة المجلة الفرنسية
العلماء المسلمون يرفعون الصوت مع قائد الثورة بإدانة المجلة الفرنسية
11 أيلول 2020
عمان بين فكيّ كماشة أمريكا والإمارات
عمان بين فكيّ كماشة أمريكا والإمارات
11 أيلول 2020
التطبيع خيانة.. الحركات المعارضة للتطبيع تصدح باسم فلسطين
التطبيع خيانة.. الحركات المعارضة للتطبيع تصدح باسم فلسطين
10 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس