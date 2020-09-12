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السبت 12 أيلول 2020 ساعة 18:10

مرجع عراقي يحذر المطبعين في البحرين من الجحيم

مرجع عراقي يحذر المطبعين في البحرين من الجحيم
وكتب الشيخ جواد الخالصي على صفحته الشخصية في تويتر: "فلسطين حقٌ مطلق؛ من تمسك بها اعتز، ومن تخلى عنها اهتز؛ وحفلة التطبيع الأخيرة في البحرين ليست أقوى من زيارة السادات لأرضها؛ وهي تحت الاحتلال ولا أكثر خداعاً من كامپ ديفيد وحفلة البيت الأبيض؛ فما يجري هو صفحة أخرى من الخديعة ومصير خائنيها إلى الجحيم، وستكون الأمة اكثر وعياً بعد كشف أوراقهم لتسير نحو وعد الاخرة".

واضاف "ليعتبر المطبّعون من مصير من سبقهم وما أصاب شعوبهم من فقر واذلال، ويشمل هذا تحذيراً لكل من يغريه الأعداء بالسير في هذا الطريق خصوصاً في العراق الأسير".

وختم باية "(فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا) الاسراء:١٠٤".
 
رقم : 885887
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