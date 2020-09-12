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السبت 12 أيلول 2020 ساعة 19:46

حزب الله يدين بشدة تطبيع البحرين مع الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘

حزب الله يدين بشدة تطبيع البحرين مع الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘
واعتبر حزب الله في البيان ان هذه الخطوة تأتي في سياق انتقال الانظمة العميلة والخائنة لشعوبها من علاقاتها السرية مع العدو إلى العلاقات العلنية.

واضاف بيان حزب الله: كل المبررات التي يسوقها هؤلاء الحكام المتسلطون لا يمكن أن تبرر هذه الخيانة العظمى والطعنة المؤلمة للشعب الفلسطيني وقضايا الامة العادلة.

وفيما يلي نص بيان حزب الله:

يدين حزب الله بشدة خطوة النظام الحاكم في البحرين الاعتراف بالكيان الاسرائيلي وسائر اشكال التطبيع المزمعة معه، ويرى ان هذه الخطوة تأتي في سياق انتقال الانظمة العميلة والخائنة لشعوبها من علاقاتها السرية مع العدو إلى العلاقات العلنية.

ويؤكد حزب الله أن كل المبررات التي يسوقها هؤلاء الحكام المتسلطون لا يمكن أن تبرر هذه الخيانة العظمى والطعنة المؤلمة للشعب الفلسطيني وقضايا الامة العادلة.

ويرى حزب الله أن الرد على هذه الخطوات الخيانية التي قام بها حكام الامارات والبحرين هو من قبل الشعوب العربية والاسلامية الحرة وخصوصا الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة وسائر حركات المقاومة في المنطقة، المتمسكة بحق الشعب الفلسطيني بتحرير ارضه كاملةً والرافضة لكل اشكال التطبيع والتعاون مع هذا الكيان الغاصب، والتي سيكون النصر حليفها بإذن الله.
رقم : 885894
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